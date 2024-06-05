

شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها وسط مكاسب محدودة بنهاية جلسة تداولات أمس مدفوعة باستمرار التداولات النشطة على شريحة من الأسهم المنتقاة، وتركز السيولة المتداولة على أسهم قيادية بالسوق الأول على رأسها قطاع البنوك الذي قاد السوق إلى ارتفاعات جماعية.



وانعكست الارتفاعات الجماعية بمكاسب بلغت 79.9 مليون دينار إلى القيمة الرأسمالية للسوق خلال جلسة أمس، والتي وصلت إلى 41.41 مليار دينار مقارنة مع 41.33 مليار دينار بنهاية تداولات جلسة الاثنين.



وما زال السوق يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، خصوصا في ظل استمرار تداول العديد من الأسهم عند أسعار متدنية، في انتظار إشارة فنية تدفع المتداولين إلى إعادة بناء المراكز الاستثمارية بصورة أكبر، ما سيقود السوق إلى تحرك أكثر إيجابية بالارتفاع وتحقيق مكاسب أكبر.



وينتظر المتداولون بدء انطلاق المشاريع وبدء دوران عجلة ترسيات المناقصات والعقود الحكومية والتي ستنعكس إيجابا على العديد من الشركات التشغيلية والبنوك التي ستمنح تسهيلات ائتمانية لتلك المشاريع.



وارتفع مؤشر السوق العام 0.19% بواقع 13.64 نقطة إلى 7039.2 نقطة، ومؤشر السوق الأول 0.2% بواقع 14.9 نقطة إلى 7652.4 نقطة، والسوق الرئيسي 0.19% بواقع 11.39 نقطة إلى 6008.68 نقطة.



واستقر حجم السيولة المتداولة خلال الجلسة عند مستوى 50.24 مليون دينار من بينها 36.6 مليون دينار سيولة وجهت إلى أسهم السوق الأول الذي حظي فيه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنحو 11 مليون دينار من السيولة المتداولة، والوطني بـ 4.18 ملايين دينار، وبنك الخليج بـ 2.68 مليون دينار، بينما استحوذ السوق الرئيسي على سيولة بلغت قيمتها 13.6 مليون دينار.



وعلى صعيد مؤشرات القطاعات، شهد 7 منها ارتفاعا وانخفض 5 آخر،ن وبقي قطاع واحد دون تغير، إذ تراجع مؤشر الاتصالات 0.69%، والسلع الاستهلاكية 3.39%، والتكنولوجيا 1.68% وصناعية 0.04% وعقار 0.21%.



وارتفع مؤشر الخدمات الاستهلاكية 0.12%، والطاقة 1.51% والبنوك 0.31% والتأمين 0.9% والخدمات المالية 0.49% والمنافع 0.63% والمواد الأساسية 0.72% وبقى مؤشر الرعاية الصحية من دون تغير، وشهدت الجلسة تداولات على 128 سهما سجل 50 منها ارتفاعا، وانخفض 67 وبقى 11 سهما دون تغير.