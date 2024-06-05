

في إطار حرصه على مشاركة العملاء والجمهور فرحة عيد الأضحى المبارك، وتلبية لاحتياجات العملاء، يوفر بنك الخليج خدمة العيادي في غالبية فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM.

وحرص بنك الخليج على توفير «العيادي» في غالبية فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي التفاعلي، المتواجدة في: الفرع الرئيسي شارع مبارك الكبير، برج كريستال، العدان، السلام، الفحيحيل Xcite، حولي، مطار الكويت الدولي (T1)، مشرف، مجمع الفنار، الخيران، وفرع صباح الأحمد.

يذكر أن خدمة العيادي تتيح للعملاء الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئات (20،10،5،1 دينارا)، لتلبية الطلب المتزايد على تلك الفئات لتوزيع «العيادي» بمناسبة عيد الفطر المبارك.

على صعيد متصل، يوفر بنك الخليج خدمة الـ Pay link للعملاء من خلال التطبيق على الموبايل، سواء عبر الواجهة الرئيسية للتطبيق أو من الداخل، وكليهما بخطوات سهلة وبسيطة.

وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.