

تراجعت أسعار النفط في تعاملات أمس لتواصل خسائر الجلسة السابقة عندما انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع قلق المستثمرين إزاء زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.12% إلى 78.48 دولارا للبرميل، وأغلق خام برنت دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير، بعدما انخفض أكثر من 3% يوم الإثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو 1.40% إلى 73.18 دولارا. وأغلق بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس بعد تراجعه 3.6%. كما أثرت علامات ضعف نمو الطلب، على أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية، مع التركيز على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود في الولايات المتحدة.