

في إطار حرصه على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه أينما كانوا، وبما يتوافق مع إستراتيجيته الهادفة لأن يكون الأقرب لعملائه دائما، افتتح بنك الكويت الوطني فرعه الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، موسعا بذلك شبكته المصرفية الأكبر على مستوى الكويت من حيث عدد الفروع ونطاق انتشارها.



ويأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن جهود البنك لتعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية وسعيه المتواصل لضمان حصول عملائه على تجربة مصرفية متكاملة في كل مناطق الكويت، كما يواكب تشغيل فرع مدينة صباح الأحمد السكنية التطورات العمرانية السريعة والنمو السكاني الذي تشهده المدينة.



وتماشيا مع التطورات المصرفية المتسارعة، أدخل بنك الكويت الوطني عبر فروعه الجديدة، بما فيها فرع مدينة صباح الأحمد، تغييرات هائلة على مفهوم الفروع التقليدية لتضاهي المستويات العالمية، بما في ذلك التصميم المميز والخدمات التفاعلية والحلول المصرفية المتطورة المقدمة عبر هذه الفروع، كما تلبي التغييرات في الفروع الجديدة تطلعات العملاء الذين يحرص البنك على التواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم من خلال قنواته الإلكترونية المتعددة وأساليب التحليل المتطورة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم العمل على تلبية تلك الاحتياجات.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة الفروع المحلية بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، علي الملا: «يسعى البنك دائما إلى إثراء التجربة المصرفية لعملائه، عبر التوسع في شبكة فروعه، وابتكار حلول مصرفية وإطلاق خدمات تمكنهم من إتمام معاملاتهم بسهولة وفي أقل وقت ممكن حرصا على راحتهم».



وأفاد الملا بأن شبكة فروع البنك وأجهزة السحب الآلي والصراف التفاعلي المنتشرة في كل أرجاء الكويت تتكامل مع قنواته الرقمية المتنوعة والأكثر تطورا بما يضمن حصول العملاء على تجربة مصرفية استثنائية وشاملة ويحقق إستراتيجية البنك بأن يكون الأقرب لعملائه دائما.

ولفت إلى أن فرع مدينة صباح الأحمد السكنية سيستقبل عملاء البنك من أهالي المدينة، وكذلك من مختلف مناطق الكويت اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 3 عصرا على مدى 5 أيام أسبوعيا من الأحد حتى الخميس.