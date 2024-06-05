

في مبادرة هادفة للاحتفاء بالتميز الأكاديمي ومكافأته ومن منطلق المسؤولية المجتمعية، تفتخر شركة جيلي ووكيلها المعتمد شركة علي الغانم وأولاده للسيارات بالإعلان عن حملة فريدة تهدف إلى تكريم خريجي الثانوية العامة الأوائل من جميع الأقسام، العلمي والأدبي والمعهد الديني، شبابا وبنات، حيث سيتم منح ستة طلاب استثنائيين هذا العام ست سيارات جيلي ستار راي الجديدة كجزء من التزامها بدعم التعليم وتقدير الإنجازات المتميزة.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة اولاد علي الغانم، م. فهد علي الغانم: يسعدنا إطلاق هذه الحملة كطريقة للاحتفاء بالعمل الجاد والتفاني لأفضل طلاب الكويت، ونشجع جميع الطلاب على مواصلة السعي للتميز وإفادة الوطن. تهانينا لجميع خريجي دفعة 2024.



6 سيارات جيلي ستار راي



وتقدم الحملة 6 سيارات جيلي ستار راي للمتفوقين حيث سيتم منحها لستة اوائل من خريجي الثانوية العامة في جميع الأقسام: العلمي والأدبي والمعهد الديني، ويشمل ذلك الطلاب والطالبات، وتؤكد هذه المبادرة على تفانينا في تعزيز التميز الأكاديمي وتشجيع الطلاب على السعي لتحقيق التفوق الدائم.



المسؤولية الاجتماعية



وكجزء من جهودها المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تلتزم شركة اولاد علي الغانم برد الجميل لهؤلاء المتفوقين تقديرا منها لمجهودهم وتفانيهم هم وأهاليهم للوصول لهذا النجاح والتفوق، هذه الحملة هي شهادة على إيمان الشركة بقوة التعليم ودعمها للجيل القادم من القادة.



عروض خاصة للخريجين



بالإضافة إلى مكافأة المتفوقين، تتشرف شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات جيلي بالكويت بتقديم عروض حصرية لجميع خريجي الثانوية العامة لمساعدة الخريجين على الاحتفال بنجاحهم بمزايا وفرص لا مثيل لها.



وتعمل جيلي العلامة التجارية العالمية للسيارات المعروفة بابتكارها وجودتها والتزامها بالتميز، إلى جانب وكيلها المعتمد في الكويت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، إلى إحداث تغيير إيجابي وتمكين الشباب من خلال التعليم والتقدير.