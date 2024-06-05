

أعلنت شركة ABK Capital التابعة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، فوزها بجائزة «الشركة الاكثر ابتكارا لإدارة الصناديق متعددة الأصول» من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس للعام 2024، تقديرا لأدائها المميز وجهودها الاستثنائية في تلبية احتياجات العملاء وفق أرقى المستويات العالمية في قطاع الاستثمار.



وتم الإعلان عن جوائز إنترناشيونال فايناس، تقديرا لأداء شركات الاستثمار على مبادراتها وأدائها المميز، وتوفير أفضل الحلول الاستثمارية للعملاء، والشفافية والحوكمة، وابتكار المنتجات التي تواكب التطورات العالمية في القطاع، والتي تسهم بالارتقاء بمكانتها في الأسواق التي تخدمها.



ويعكس فوز شركة ABK Capital بالجائزة القدرات الكبيرة التي يملكها فريق عملها في مختلف الإدارات، وسعيه المستمر لتوفير حلول استثمارية تقدم عوائد تنافسية للمستثمرين من جميع الفئات، فضلا عن الخبرة العالية التي يملكها في إدارة الأصول وفق أعلى مستويات الأمان والموثوقية.



وبهذه المناسبة، أعرب د. حسين شحرور الرئيس التنفيذي في شركة ABK Capital عن فخره بنيل جائزة الشركة الأكثر ابتكارا لإدارة الصناديق متعددة الأصول في دولة الكويت، قائلا: يؤكد هذا الإنجاز الجديد الثقة الكبيرة التي نتمتع بها لدى الجهات العالمية ولدى المستثمرين والمبادرين من مختلف الفئات، وهي ستسهم بتعزيز مكانتنا الرائدة في السوق الكويتي.



وأفاد بأن الشركة تعمل على مراقبة التطورات الاقتصادية وتحديد الفرص المميزة من أجل الاستثمار بها، مما يسهم باستدامة نجاحها في توفير عوائد مجزية للمستثمرين في صناديقها ومحافظها المختلفة، مبينا أنها تقدم خدمات إدارة الأصول، والاستثمار، وعلاقات المستثمرين، وإعداد التقارير الاقتصادية، فضلا عن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية لدعم المبادرات المتنوعة لجميع فئات المجتمع الكويتي.



من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في الشركة علي الفليج: تعمل ABK Capital التي تأسست عام 2006 على منح المستثمرين في صناديقها ومحافظها المختلفة أفضل العوائد، ويساهم فريق العمل بابتكار منتجات وحلول استثمارية ترضي تطلعات العملاء، ويضع إمكاناته كافة في سبيل تقديم أفضل الخدمات الاستشارية.



وكشف عن أن ABK Capital تعمل على تعريف المستثمرين بمستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية واتجاهاتها الرئيسية، وشرح التطورات الاقتصادية حول العالم، لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة تناسب احتياجاتهم وأهدافهم الرئيسية، مبينا أن الشركة تعمل على تطوير خططها لإدارة الثروات وتحقيق أفضل العوائد على المدى الطويل.



وأكد الفليج حرص ABK Capital باستمرار على بناء علاقات وثيقة مع مختلف العملاء، مع اقتناص الفرص الفريدة من نوعها في الأسواق المختلفة، مما يساعد على تعزيز أصولها وجذب العملاء الجدد إلى عائلتها المتنامية باستمرار.



وذكر أن فوز ABK Capital بالجائزة الجديدة يأتي بعد اختيارها ضمن أقوى 30 من مديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط خلال التصنيف السنوي الأخير لمجلة فوربس الشرق الأوسط الذي صدر أخيرا، مما يؤكد إصرار الشركة الدائم على الارتقاء بمكانتها التنافسية على جميع الأصعدة.



ويأتي ذلك في وقت يسهم أداء موظفي الشركة بنيل ثقة العملاء والجهات العالمية المتخصصة بتقييم أداء الشركات في المنطقة، في وقت توظف ABK Capital أفضل المهارات وأصحاب الخبرات الكبيرة في السوق، لتحقيق النجاح بشكل مستمر. وتعمل الشركة على ابتكار الحلول والخدمات الاستثمارية التي تسهم بجذب المزيد من العملاء للاستثمار في صناديقها وحلولها المتنوعة.