

ذكر الخبير الاقتصادي محمد العريان في منشور عبر منصة «إكس» أن شهر مايو الماضي شهد تعافيا كبيرا من الخسائر المسجلة في أبريل لكل من مؤشر الأسهم الأميركية «ناسداك» والبيتكوين، موضحا أن الشهر الماضي كان جيدا بشكل عام بالنسبة للمستثمرين.



وأشار كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «أليانز» إلى أن البيتكوين هي الأعلى عائدا ضمن فئات الأصول المدرجة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مايو الماضي، إذ بلغت مكاسبها المسجلة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مايو نحو 59%، وبعدها مؤشر الأسهم اليابانية «نيكي» 15.01%.



ثم الذهب الذي يعد مرتفعا بأكثر من 13% منذ بداية العام، بينما بلغت مكاسب النفط 7.45% خلال الفترة نفسها، وحقق مؤشر «ناسداك» مكاسب بلغت 11.48%، فيما بلغت مكاسب مؤشر «إس آند بي 500» نحو 10.64%، ومؤشر «ستوكس يوروب 600» نحو 8.18%، و«فوتسي 100» بـ 7.01%، ومؤشر شنغهاي المركب بـ 3.76%، ومؤشر داو جونز بـ 2.64%.