

أعلن بنك برقان مؤخرا عن تعيين مشاري العيسى في منصب نائب مدير عام - الاستثمارات، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الترقيات التي شمل بها البنك مجموعة من الكفاءات المتميزة لديه، وفي إطار استقطاب الكوادر الوطنية الطموحة في القطاع المصرفي والمالي المحلي، حيث تعزز هذه الخطوة التزام البنك باستراتيجيته الراسخة لتطوير رأسماله البشري وتوطين الوظائف.



وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي في بنك برقان الكويت: يتجسد النجاح في مجموع الخبرات والإمكانات التي يقدمها كل موظف على حدة. ونحن على ثقة كبيرة بأن انضمام مشاري سيكون خطوة متقدمة نحو تحقيق المزيد من الأهداف والإنجازات بفضل دوره الحيوي في دعم توسيع نطاق عملياتنا والارتقاء باستراتيجيات الاستثمار في البنك.



وأضاف: يسرني وبالنيابة عن الإدارة التنفيذية أن أرحب بمشاري العيسى الذي ستكون خبرته ورؤيته دافعا جديدا لجهودنا الرامية إلى مستوى أفضل من النمو والتطور.



وتمتد مسيرة العيسى المهنية لـ 13 عاما، شكل وطور خلالها خبرته الكبيرة في صناعة الاستثمار. وقد كان يشغل منصب نائب رئيس الاستثمارات البديلة في شركة كامكو إنفست قبل توليه مهامه في البنك.



تجدر الإشارة إلى أن العيسى وإلى جانب خبرته التقنية الطويلة، يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون للإدارة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما أنه محلل مالي معتمد وحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الكويت.