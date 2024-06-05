

تراجعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، بعد الارتفاع 1% في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الدلالات بشأن حالة سوق العمل وما إذا كانت ستثني مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2335.97 دولارا للأونصة، ولامست الأسعار أدنى مستوى منذ ما يقرب من شهر الاثنين الماضي قبل أن ترتفع 1% في ختام التعاملات، وفقا لـ «رويترز».



وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6% إلى 2355.50 دولارا.



وشهدت أسواق الأسهم في الهند، المستهلكة الرئيسية للذهب، عمليات بيع كثيفة بعد أن أظهر فرز مبكر للأصوات أن التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لا يتجه نحو تحقيق فوز ساحق كما كان متوقعا.



وقالت سوني كوماري، خبيرة السلع الأساسية في مجموعة إيه.إن.زد: قبل ظهور نتائج الانتخابات مباشرة أو خلال فترة الانتخابات، سيكون الطلب على الذهب ضعيفا بسبب القيود المفروضة على المعاملات النقدية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 30.01 دولارا للأونصة وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1008.00 دولارات والبلاديوم 0.3% إلى 915.00 دولارا.