

شارك الشيف فيرجيليو مارتينيز صاحب مطعم «سنترال» في «أسبوع القاهرة للطعام 2024»، الذي أقيم في الفترة من 9 إلى 16 مايو الماضي. كان مارتينيز من بين العديد من الطهاة العالميين المدعوين لتقديم تجارب طعام مميزة في أماكن تاريخية وثقافية في القاهرة.



قدم مارتينيز فعالية بعنوان «طهي النظام البيئي» في 10 مايو الماضي في المتحف المصري الكبير. خلال هذا الحدث، استعرض الشيف مارتينيز أسلوبه الفريد في الطهي الذي يستلهم من المناظر الطبيعية المتنوعة في بيرو، موفرا للحضور فرصة لاستكشاف المكونات والأطباق التي تعكس التراث البيروفي وتقدم روابط ثقافية مع التاريخ المصري. وقدمت فرق مطاعم Central ومختبرات مبادرة Mater أبحاثهم في أسبوع الطعام في القاهرة، وأثارت اهتمام العالم. كان هناك معرض يهدف إلى ربط المناطق وتوسيع نطاق نكهاتهم خارج حدودهم، وعشاء يعرض النكهات البيروفية في وسط الصحراء.