

مفرح الشمري



بأجواء تراثية وأغان وأهازيج شعبية كويتية، اختتمت فرقة العميري للفنون الشعبية موسم جمعية الفنانين الكويتيين الثقافي أمس الاول في قاعة شادي الخليج، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الفنان القدير عبدالعزيز المفرج، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الفنانين والإعلاميين، ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي.



وقال أمين الصندوق ورئيس لجنة التراث الشعبي زبير العميري في تصريح صحافي إن الجمعية تحرص باستمرار على إقامة حفلات الفنون الشعبية، ولقد حرصنا هذا العام ان يكون مسك ختام الموسم استضافة فرقة العميري للفنون الشعبية، على أن يكون الختام بكل موسم مشاركة احدى الفرق الشعبية الكويتية، وكذلك أيضا سيكون هناك تواجد لفرقنا الشعبية ضمن الموسم المقبل.



وذكر العميري ان موسم الجمعية شهد هذا العام تدشين احتفال مرور 60 سنة على تأسيس الجمعية، حيث أقيم احتفال موسيقي، تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، ونخبة من الشخصيات الفنية والإعلامية، وجاء متزامنا مع افتتاح المقر الجديد للجمعية، حيث جرى تنظيم احتفالات موسيقية بهذه المناسبة، كما قام مجلس الإدارة بإطلاق اسم الفنان القدير «شادي الخليج» على قاعة الاحتفالات بالجمعية تكريما ووفاء لهذا الرمز الفني والوطني.



وأضاف أن موسم الجمعية شهد الكثير من الاحتفاليات والأنشطة والفعاليات المتنوعة، ومن أبرزها إقامة ندوات «مئوية المسرح الكويتي»، و«النقد المسرحي في الكويت»، و«نشأة الأغنية الكويتية»، بمشاركة كبار المسرحيين والموسيقيين والمتخصصين، بالإضافة إلى تأبين الفنان القدير الراحل عبدالكريم عبدالقادر، وتأبين الشاعر القدير الراحل يوسف ناصر، واحتفال تكريم الكاتب القدير عبدالعزيز السريع بمناسبة عودته من رحلته العلاجية، واحتفال تكريم الفنان القدير محمد المنصور بمناسبة فوزه بجائزة صناع الترفيه في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب إقامة الغبقة السنوية الرمضانية لجمعية الفنانين الكويتيين بمناسبة حلول الشهر الكريم، وتنظيم احتفال «عرضة الكويت» بمناسبة الأعياد الوطنية، بمشاركة 10 فرق شعبية، لافتا إلى أن الموسم المقبل للجمعية سيشهد الكثير من الفعاليات التي تصب في صالح الحركة الفنية الكويتية.



وتطرق العميري إلى الحفل الذي أحيته الفرقة قائلا: أولا نشكر جمعية الفنانين الكويتيين على استضافة فرقة العميري بمقرها، لتقدم ليلة من الفنون الشعبية، والتي شهدها حضور كبير، وبمشاركة الفنان الشعبي سلمان العماري، حيث قدمنا مجموعة من الفنون المستمدة من الإرث التراثي الكويتي العريق، فكانت ليلة متنوعة في الفنون البحرية المعتادة بمختلف أنواعها، ومن بينها «راس طبل، «خطفة»، «سنجني»، «عدساني»، «حدادي»، «مخالف»، «حساوي»، و«فنون الصوت».