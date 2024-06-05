احتويت جمال الصالح ضد الهجوم الذي تعرض له وفاجأني على المسرح

لليوم أتساءل: كيف استطعت أن أجمع كل هؤلاء النجوم؟ وبوشهري وصفني بـ«الانتحاري»

أنا تربية «أبوعدنان» الذي علمنا ألا نستصغر أو نكره أحداً وهذا سبب طمعي في الحملي

نُجهِّز حالياً لمسلسل «حناين وأربع كناين» و«سيت كوم» لشملان يدخل به عالم الدراما



حوار: ياسر العيلة



في الوقت الذي كان عدد من الفنانين يقيمون مشروعات تجارية خاصة بهم بعيدا عن مجال الفن، قرر النجم الشاب عبدالله عبدالرضا دعم الإنتاج الفني من خلال شركته «كتويل» والمشاركة في صناعة المسرح والدراما التلفزيونية بإنتاج أعمال ترضي شغفه الفني وتحقق النجاح الجماهيري.



وعلى الرغم من أن مجال الإنتاج يعد مغامرة كبرى إما محسوبة تحقق النجاح فتصعد بصاحبه إلى السماء، أو فاشلة فتلقي به إلى سابع أرض، إلا أن عبدالرضا استطاع من خلال شركته تقديم العديد من الأعمال المتميزة، آخرها مسرحية «صنع في الكويت» التي حققت نجاحا غير عادي وأرقاما قياسية لم تحدث في المسرح الكويتي والخليجي من قبل، والتي اعتبرها البعض قبل عرض المسرحية انتحارا فنيا للمخرج من كثرة النجوم المشاركين في العمل.



«الأنباء» التقت عبدالرضا في مقر شركته، وتحدث عن أسباب نجاح المسرحية وعلاقته بنجومها وأعماله الجديدة، وأمور أخرى كثيرة تأتي في السطور التالية:



ما سبب حرصك أنت وزملائك المخرج شملان النصار والفنانين حسن عبدال ومحمد المنصوري، على مشاهدة مسرحيات عالمية في لندن خلال زيارتكم الأخيرة قبل أسبوع؟



٭ نحن في المقام الأول خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية نحب المسرح قبل الدراما والسينما، وهو عشقنا الأول، وحلو أن نقوم بمتابعة العروض العالمية من فترة إلى أخرى للوقوف على كل ما هو جديد في عالم «أبو الفنون»، خاصة أن هذه الأعمال تسبقنا بسنوات، وقبل دخولي المجال كنت أدرس بأميركا وأشاهد عروض «البردواي» والمسارح العالمية، وعندما قدمنا مسرحية «تومورو» وحققت وقتها نجاحا كبيرا جدا، لأنها كانت مختلفة عما كان يقدمه الزملاء الفنانون هنا من خلال رؤية جديدة، وشاهدنا مسرحية «باك تو ذا فيوتشر»، وهي عرض موسيقي جميل مقتبس من فيلم خيال علمي كوميدي يحمل الاسم نفسه، والمسرحية الأخرى هي «Frozen»، إنتاج ديزني، وهي الأخرى عمل عالمي جميل.



هل من الممكن أن تقتبسوا أفكارا من تلك الأعمال؟



٭ طبعا، فهذه الأعمال سواء التي تعرض في لندن أو الكويت قد توحي للمخرج بفكرة ليقوم بتنفيذها.



الصداقة بين المنتج والفنانين والمخرج هل تكون في صالح العمل؟



٭ قبل كل شيء نحن في مسرحية «صنع في الكويت» أصدقاء، فعلى سبيل المثال المخرج شملان النصار صديقي من قبل أن نعمل معا، وعبدالله بوشهري وشجون نفس الشيء، وعندما قررنا أن نتعاون معا لم نتعامل من زاوية منتج او مخرج او ممثل، فنحن أصدقاء وبعضهم زملاء دراسة في المعهد.





هل النجاح الكبير والساحق يحمّلك مسؤولية أمام الجمهور؟



٭ مسؤولية كبيرة جدا، وإن شاء الله نحن قدها، ومن الآن نحن في طور تحضير لمسرحية عيد الفطر 2025.



وهل ستستعين بنجوم «صنع في الكويت» في المسرحية الجديدة؟



٭ اليوم أنا نجحت مع مجموعة من الفنانين كانوا جميعا على قلب واحد، فلماذا لا أكرر النجاح معهم؟ بالإضافة إلى وجود أسماء جديدة في العمل القادم.



عندما فكرت في تقديم مسرحية «صنع في الكويت» كنت تنوي منافسة نفسك أم الآخرين؟



٭ «طول عمري أطالع للأمام فقط وأنافس نفسي وأعمالي التي اقدمها كل عام»، فأنا لست حسودا أو أنظر إلى رزق أحد لأن النجاح والرزق من رب العالمين، والله يوفق الجميع، نحن في النهاية نعمل على الترويج للسياحة الترفيهية في الديرة، ومسرحية «صنع في الكويت» عمل جماعي في المقام الأول، وشارك فيه نخبة من فناني الكويت والخليج، وقدمت بأداء جميل من خلال نص وأغان ودعاية مميزة، وكان النجاح حليفنا والحمد لله.



تابعنا بين فترة وأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود شد وجذب بين مسرحيتك وبعض المسرحيات الأخرى وكل واحد يقول انه الأقوى والأفضل.. ما تعليقك؟



٭ ما يهمني في المقام الأول هو كلام وآراء الجمهور عن عملي، ونجاح «صنع في الكويت» هو اكبر رد على أي احد، وأنا بطبعي لا أرد ولا أشغل بالي بمثل تلك الأمور، فالنجاح ليس حكرا على أحد فهو من رب العالمين.



شاهدتك متعاطفا مع الفنان السعودي جمال الصالح ضد الهجوم الذي تعرض له في «السوشيال ميديا»؟



٭ جمال نجم عملنا، وأكيد أنا كمنتج لا بد أن أحتوي فريق عملي بكل الطرق، ولا اعتقد أن هذا الشيء يزعل احد، جمال اكبر من أن يرد على من هاجموه ونجاحه معنا شيء «يثلج الصدر».



وجود نجوم من جيل اكبر منكم في المسرحية مثل شجون وعبدالله بوشهري وعلي كاكولي، ماذا يعني لك؟



٭ أكبر مكسب لي أنني استطعت أن أجمع هؤلاء النجوم في عمل واحد، وصدقني لليوم أتساءل بيني وبين نفسي، كيف استطعت أن أجمعهم؟



لكن البعض اعتبر وجود هؤلاء النجوم مع باقي نجوم المسرحية في عمل واحد نوع من المغامرة والجنون؟



٭ معهم كل الحق، والفنان عبدالله بوشهري قبل البدء في المسرحية قال لي «انت شخص انتحاري»، خاصة أنني كنت خارج من تجربة لم يحالفني النجاح فيها وهي مسرحية «كارويلا» على مستوى الإيرادات وخسرت مبلغا كبيرا.



شاهدت عبدالله بوشهري يصفك بـ «المرتاح» في إشارة إلى انك حققت مكاسب كبيرة من وراء المسرحية عوضت بها خسائرك السابقة، هل تحليلي صحيح؟



٭ طبعا صحيح، ولله الحمد، وأما بنعمة ربك فحدث، لقد عوضت خسائري، وجاءني النجاح في هذا العمر الصغير، وأول نجاحي تحقق وعمري 25 عاما كان اكبر طموحي وقتها سيارة «كشخة» على سبيل المثال وأشياء «ما لها معنى»، أما الآن وأنا في سن الـ 30، عندي بيت وأسرة وعيال، بالإضافة إلى مسؤولية تقديم أعمال جديدة مميزة وان أحافظ على النجاح الذي وصلت اليه حاليا.



متى شعرت بأن «صنع في الكويت» نجحت؟



٭ منذ العرض الأول عندما شاهدت إقبال الجمهور على حجز العروض، هنا أيقنت أن العمل ذاهب إلى مكانة كبيرة ولنجاح اكبر، وتأكد ذلك من خلال العروض التي كانت «Sold Out» في 107 عروض من بين 110 قدمناها، واليوم في موقع «إيفينتات» لحجز التذاكر في صفحة شركة الإنتاج يكشف لك عدد الجمهور الذي حضر المسرحية من أول أيام عيد الفطر ولمدة 30 يوما، فقد شهدت «صنع في الكويت» 127 ألفا و781 كرسيا تم حجزها، ولو قسمت هذا الرقم على عدد العروض «110» ستجد أن كل عرض حجز فيه ألف و165 كرسيا.



البعض يرى انك استخدمت فكرة توزيع الجوائز وسحب على سيارة من خلال عروض خاصة لنجوم المسرحية بهدف إغراء الجمهور للإقبال على الحضور؟



٭ وما المانع في ذلك؟ فهذا فكر تسويقي يحسب لي وليس علي، وشاهدت ان هذا الفكر وجد أصداء حلوة مع الجمهور، وتلك الطريقة نجحت أيضا في أعمال اخواني عبدالرحمن اليحيوح ومحمد الحملي الذي يحسب له انه اول من قدم مثل هذه الأفكار وكلنا تعلمنا منه.



شاهدنا النجم محمد الحملي شارك معكم بمسرحيته «كينج كونج»، من اقترح على الآخر هذا التعاون انت أم الحملي؟



٭ أنا الذي عرضت عليه الفكرة، قلت له: بوراشد أنا طمعان فيك وأريد أن نقدم عرضا يجمع مسرحيتك «كينج كونج» مع «صنع في الكويت»، ورحب وتحمس للفكرة وهو في منزلة اخوي الكبير.



ما شاء الله علاقتك بالجميع «حلوة» ولم تصل إلى مرحلة «شوفة النفس»، فهل انت حريص على ذلك؟



٭ أنا تربية الراحل عبدالحسين عبدالرضا الذي علمنا ألا نستصغر احدا في يوم من الأيام أو نكره الخير لأحد، وسواء احد تكلم عني بالسوء فأنا مسامح والله يوفق الكل، وعلاقة الحب التي تجمع بيني وبين الآخرين نعمة كبيرة من الله.



من الفنان الذي شارك في «صنع في الكويت» وفاجأك بتجاوب الجمهور معه؟



٭ كلهم، لكن تحديدا الفنان جمال الصالح، فأنا لم أشاهده من قبل على المسرح واكتشفت انه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة.



ماذا عن أعمالك الدرامية القادمة؟



٭ نجهز حاليا لمسلسل «حناين واربع كناين» مع المخرج محمد كاظم، إنتاج «كتويل» بالشراكة مع «ايبيز برودكشنز» للشيخة أبرار الصباح، وعندي مسلسل وفيلم مع «ايغل فيلمز» يجري التجهيز لهما حاليا، وهناك مفاجأة أننا نجهز حاليا لأخينا المخرج شملان النصار لدخول عالم الدراما من خلال عمل «سيت كوم» كونه يملك حسا كوميديا ودمه خفيف ويستحق الدعم، ومن أخبارنا الجديدة أن الفنان حسن عبدال سوف «يوحشنا» في أعمالنا القادمة، (ممازحا).. أنا «أتغشمر» فحسن صديقي وأحبه فهو فنان موهوب وجميل.