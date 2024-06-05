

عناصر غذائية لإبطاء شيخوخة الدماغ



يشير علماء جامعة نبراسكا في لينكولن إلى أن بعض أنواع الأطعمة يساعد على إبطاء شيخوخة الدماغ. وتشير مجلة Nature Aging، إلى أنه وفقا للباحثين، حددت الدراسة الحالية قائمة للعناصر الغذائية التي قد تسهم في شيخوخة صحية للدماغ، ما يحفز المزيد من البحث لإثبات هذه النتائج وتأكيدها.



ويشير الباحثون إلى أن هذه المواد تشمل حمض إيكوسابنتاينويك وحمض ليبويك، التي توجد مثلا في الأسماك والمحار وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور اليقطين وعباد الشمس والجوز.



ويقول الباحثون: «ثلاثة كاروتينات مختلفة، هي صبغات نباتية تعطي العديد من الفواكه والخضراوات ألوانها المميزة، تحتل مكانة بارزة في قائمة المواد الغذائية التي تؤخر شيخوخة الدماغ. تشمل الأطعمة الغنية بالكاروتينات السبانخ واللفت والذرة والفلفل الحلو بألوانه الأحمر والأصفر والأخضر والطماطم والبطيخ والغريب فروت والبطيخ الأصفر والبروكلي والجزر».



وبالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة فيتامين E والكولين. هذا الفيتامين موجود بنسبة عالية في المكسرات والبذور والزيوت النباتية والخضراوات الورقية والحبوب المشبعة.



أما الكولين فموجود في المنتجات الحيوانية - اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، وكذلك خضراوات الفصيلة الصليبية وبعض البقوليات.



المصدر: «RT»