هل هناك مخاطر من الإفراط في تناول الشاي الأسود؟



من الأفضل عدم الإفراط في تناول الشاي الأسود المركز، ويشير الأطباء إلى أن هذا يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، والنساء الحوامل. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي عدم تناوله على معدة فارغة.



ووفقا للآراء العلمية، للشاي الأسود تأثير منشط واضح، وخصائص معقمة، وله تأثير مفيد على الجهاز العصبي، ويحسن الحالة المزاجية، ويحسن عملية التمثيل الغذائي. والشاي الأخضر، أقل معالجة ويحتفظ بمزيد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الأخرى، يمكن أن يخفض مستوى ضغط الدم، ويحسن المناعة، ويخفض مستوى الغلوكوز في الدم، ويحسن التركيز والانتباه.



ولكن لا الشاي ولا المشروبات الأخرى يمكن أن تحل محل الماء، لأن الشاي بالإضافة إلى فوائده المذكورة، له خصائص تساعد على إخراج السوائل من الجسم، فمثلا الشاي الساخن يزيد من عملية التعرق، كما أن للشاي خصائص مدرة للبول، ويساهم في إخراج الكالسيوم من الجسم، لذلك من أجل تعويض نقص السوائل في الدم والخلايا يجب شرب الماء النقي من دون شوائب كيميائية.



ويشير الأطباء إلى أن الشاي الأخضر أيضا لا يمكن أن يكون بديلا للطعام، مع أنه غالبا ما يدرج في حميات غذائية مختلفة لفقدان الوزن، ويغذي الشاي الجسم وينشطه كونه مصدرا للفيتامينات والمعادن والإنزيمات والأحماض الأمينية، ما يسمح بالحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويساعد على تطبيع عملية التمثيل الغذائي وتقليل التورم.



المصدر: «نوفوستي»