تعير النجمة ميريل ستريب، الحائزة ثلاث جوائز أوسكار، صوتها في عمل استعراضي موسيقي من تأليف روفوس وينرايت في باريس في 14 يونيو على إذاعة فرنسا العامة، وفق ما أعلنت الأخيرة.



هذا العرض الذي يحمل اسم «Dream requiem» («قداس الحلم»)، سيسجل في قاعة إذاعة راديو فرنسا، بمشاركة جوقة الإذاعة والأوركسترا الفيلهارمونية التابعة لها.



وسيبث هذا العرض يوم



14 يونيو عند الثامنة مساء مباشرة على راديو «فرانس موزيك» France Musique وقناة «آرتيه كونسير» Arte Concert.



أما الممثلة الأميركية البالغة 74 عاما، والتي حصلت أخيرا على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي، فستلقي قصيدة بعنوان «الظلام» لبايرون (1816). وكتب روفوس وينرايت في بيان «مثل العالم أجمع، لقد أعجبت بميريل ستريب منذ أن شاهدت فيلمها الأول، وأنا مسرور بأني أعرفها شخصيا منذ سنوات».



وأضاف الموسيقي الأميركي الكندي البالغ 50 عاما «مشاركتها في العرض العالمي الأول لـ«Dream Requiem» شرف يفوق أي شيء كنت أتمناه».



وقد نشأ «قداس الحلم» من «تجربتين دراماتيكيتين حدثتا في عام 2020: جائحة كوفيد - 19 وحرائق كاليفورنيا»، وفق البيان.



ويعد عمل «ريكويم» لفيردي مصدر إلهام آخر لروفوس وينرايت الذي سبق أن استخدم الأوبرا في موسيقى البوب الخاصة به وكتب أوبرا «بريما دونا» و«هادريان».