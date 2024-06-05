11.23 مليون حساب للقروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية للأفراد

71.9 ألف مقترض ومقترضة استعلموا عن أنفسهم بتقارير ائتمانية.. بزيادة 69.5%

28.2 % ارتفاعاً بحسابات محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية إلى 870.6 ألفاً

86.8 ألف عميل لمحفظة التسهيلات الائتمانية التجارية.. بزيادة 28.1% تعادل 19 ألفاً



علي إبراهيم



أظهرت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» حول الحالة الائتمانية لعملاء البنوك وشركات الاستثمار والبيع بالتجزئة بالتقسيط، أن عدد حسابات محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية للأفراد ارتفع في عام واحد بنسبة 6.3% بما عدده 665.9 ألف حساب، ليبلغ في نهاية سبتمبر 2023 نحو 11.23 مليون حساب مقارنة بـ 10.57 ملايين حساب بنهاية سبتمبر 2022.



ويعرف الاستعلام الائتماني في الكويت بأنه عملية جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالوضع المالي والتاريخ الائتماني للأفراد والشركات، ويهدف هذا الاستعلام إلى تقييم جدارة الائتمان وتحديد القدرة على السداد، مما يساعد المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن منح القروض والتسهيلات الائتمانية.



وكشف التقرير عن أن عدد مستخدمي النظام الآلي لـ«ساي نت» في الكويت شهد ارتفاعا بنسبة 6.4% خلال عام واحد ليبلغ في نهاية سبتمبر الماضي نحو 3359 مستخدم مقارنة بـ 3157 مستخدما بنهاية سبتمبر 2022.



وبين التقرير أن عدد عمليات الاستعلام الآلي عن العملاء الأفراد في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية ارتفعت بنسبة 20.4% بنحو 197 ألف عملية استعلام جديدة لتبلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 1.16 مليون عملية استعلام مقابل 963.9 ألف عملية استعلام بنهاية سبتمبر 2022.



وشهدت عمليات استعلام العملاء عن أنفسهم (تقارير المعلومات الائتمانية للعملاء الأفراد) طفرة ملحوظة، إذ ارتفعت بنحو 69.5% في عام واحد بزيادة تبلغ نحو 29.5 ألف عملية استعلام إذ بلغت بنهاية سبتمبر 2023 نحو 71.99 ألف تقرير، مقارنة بـ 42.47 ألف تقرير في العام السابق.



وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حسابات القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية الجديدة للأفراد تراجع بنسبة 3.6% إلى 568.57 ألف حساب بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 589.83 ألف حساب بنهاية سبتمبر 2022.



وتطرق التقرير إلى أن إجمالي عدد البيانات الفردية للعملاء الأفراد في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية ارتفع بنسبة 3.6% ليبلغ 1.677 مليون فرد في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.619 مليون فرد بنهاية سبتمبر 2022.



وانخفضت القيمة الإجمالية النقدية الممنوحة للحسابات الائتمانية للعملاء الأفراد بنحو 28.4% إلى 4.27 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ5.96 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2022.



وإجمالا تظهر البيانات أن هناك إقبالا متزايدا من قبل البنوك وشركات الاستثمار والشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة على استخدام أنظمة شبكة المعلومات الائتمانية للاستعلام عن الحالة الائتمانية لعملائها إذ ارتفع عدد تلك الشركات وفقا لأحدث تقرير متخصص صادر عن الشبكة إلى 24 شركة تعمل في العديد من المجالات التي تقدم من خلالها خدماتها للعملاء بالتقسيط، فيما تبلغ أعداد البنوك التقليدية والإسلامية والأجنبية نحو 22 بنكا عاملا في البلاد، ونحو 35 شركة استثمارية وتمويلية خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، فيما تتمثل الجهات شبه الحكومية في التمويل بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



محفظة التسهيلات التجارية



من جهة ثانية، كشف التقرير عن نمو ملحوظ في إجمالي عدد الحسابات لمحفظة التسهيلات الائتمانية التجارية في الكويت بنسبة 28.2% في عام واحد بما عدده 191.6 ألف حساب لتبلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 870.63 ألف حساب مقارنة بـ 679 ألف حساب بنهاية سبتمبر 2022، وشهد عدد عمليات الاستعلام الآلي عن عملاء محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية نموا بنسبة 13% بما عدده 2310 استعلام في عام لتبلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 20 ألف استعلام مقابل 17.74 ألف استعلام بنهاية سبتمبر 2022، وتراجع عدد عمليات استعلام العملاء عن نفسهم بواقع 12.1% إلى 254 تقرير بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 289 تقرير صدر بنهاية سبتمبر 2022.



وارتفع عدد عملاء محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية بنسبة 28.1% بما عدده 19 ألف عميل جديد بنهاية سبتمبر 2023 ليبلغ عددهم 86.85 ألف عميل مقارنة بـ 67.78 ألف عميل بنهاية سبتمبر 2022، وزاد إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية في محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية النقدية للحسابات المفتوحة فقط من واقع النظام الآلي بنسبة 2.1% ليبلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 37.75 مليار دينار مقارنة بـ 36.99 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2022.



3 معلومات عن العميل المقترض



تقوم شركة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) بتوفير معلومات ائتمانية دقيقة وشاملة للمؤسسات المالية، وهي تعمل تحت إشراف بنك الكويت المركزي، حيث يتم جمع المعلومات التالية:



١ - التاريخ الائتماني: يتضمن سجلات القروض السابقة، والتزامات الديون، ومدى الالتزام بسدادها في المواعيد المحددة.



٢ - التقييم الائتماني: نظام نقاط يستخدم لتقييم الجدارة الائتمانية بناء على التاريخ الائتماني والمعايير الأخرى.



٣ - المعلومات المالية: تشمل الأصول والالتزامات المالية للفرد أو الشركة.



ارتفاع مؤشرات الجدارة الائتمانية



بفضل الجهود الحثيثة التي تجريها البنوك المحلية وشركات التسهيلات في اقتراض العملاء ارتفعت مؤشرات الجدارة الائتمانية للأفراد والشركات في الكويت بفضل السياسات الائتمانية الحذرة



والتحسن في إدارة المخاطر، وسجلت نسب التخلف عن السداد انخفاضا ملحوظا، مما يعكس استقرارا ماليا وتحسنا في قدرة الأفراد والشركات على الوفاء بالتزاماتهم.