عبدالكريم العبدالله



تدرس وزارة الصحة تكليف شاغلي الوظائف الهندسية في المناطق الصحية بنظام «النوبة»، وذكرت مصادر في تصريح لـ «الأنباء» أن وزارة الصحة خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن تكليفهم بنظام النوبة وصرف البدل الخاص بهذا العمل وفقا لفئات بدل النوبة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12-2012، والذي يتوقف في حال خروج الموظف في إجازة أو انتقاله لمركز عمل آخر، مشيرة إلى أن الوزارة ستجتمع مع ديوان الخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة لإقرار هذا الموضوع من عدمه.

وبينت المصادر أن عمل شاغلي الوظائف الهندسية بنظام النوبة في المناطق الصحية مهم جدا لمصلحة العمل.