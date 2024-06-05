رغم الرفض الخارجي والداخلي، أفادت وسائل إعلام سورية بأن ما تسمى لجان الأحياء «كومينات» التابعة لقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، التي يهيمن عليها الأكراد، بدأت أمس بإجبار سكان مناطق شمال شرق سورية على تسلم البطاقات الانتخابية، وذلك لجميع السكان ومن دون طلبها.

جاء ذلك بعد تسريب تسجيلات صوتية لمسؤولي «كومينات» يهددون فيها الأهالي بحرمانهم من الخبز والغاز والمازوت والخدمات في حال عدم مشاركتهم بالانتخابات البلدية المزمع إجراؤها الشهر الجاري، بحسب موقع تلفزيون «سوريا».

وحددت «الإدارة الذاتية» التي أعلنها الأكراد في شمال شرق سورية، موعد إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها بتاريخ 11 يونيو الجاري لاختيار رؤساء البلديات.

وقال سلوم الدهام (اسم مستعار) من مدينة الحسكة لموقع «سوريا» إن «رئيس الكومين طلب منه جلب دفتر العائلة بذريعة تجديد بطاقة مازوت التدفئة والغاز للعام الجديد ليفاجأ في اليوم الثاني بتسليمه خمس بطاقات انتخابية باسمه واسم زوجته وثلاثة من أبنائه ممن أتموا 18 عاما من العمر».

وأوضح الدهام أن «رئيس الكومين وهو من سكان الحي أخبرني بأن البطاقة ستفيد عائلتك في المستقبل ومن أجل مصلحتك قمت بإصدارها وتجهيزها لك».

وأفاد بأن «الكومين أصدر عشرات البطاقات لسكان الحي ذاته بنفس الطريقة ما اضطر المواطنين إلى تسلمها بدون أي اعتراض خشية انقطاع الخبز والخدمات عنهم».

وقال مسؤول كومين في الحسكة للموقع ذاته، مشترطا عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، أنهم تلقوا تعليمات صارمة بعدم مشاركة أي تسجيلات صوتية حول الانتخابات وعن حث السكان على المشاركة وربطها بالخبز والغاز والخدمات.

وأشار المسؤول إلى أن «التوجيهات نصت على الطلب من المواطنين جلب دفتر العائلة بهدف تجديد بطاقة المحروقات للعام الجديد وعلى أساس الدفتر يتم إصدار بطاقات انتخابية بعد إقناع الأهالي بضرورة الحصول عليها بشكل شفهي لاستمرار حصولهم على الخدمات».

وأوضح أن «تسريب عشرات الأصوات وضع الإدارة الذاتية في موقف محرج وكذلك خلق حالة من الامتعاض الشعبي لدى سكان المنطقة من جراء ربط موضوع خدمي مثل الحصول على الخبز بالمشاركة في الانتخابات».