

بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي، في تعميم اصدره موجها لأصحاب دور الحضانات الراغبين بفتح الحضانة خلال الفترة الصيفية والمسائية، أنه على صاحب الترخيص أن يتقدم بكتاب مرفق به خطة النشاط التي ستقدم والفترة والأهداف والمدة على أن تكون أوقات العمل هي من الساعة 4 عصرا ولغاية 8 مساء، وأن تكون الموافقة بشكل سنوي من خلال موافقة كتابية من قبل اللجنة اللجنة. وبالنسبة لدور الحضانات الخاصة «ذوي الاحتياجات» فإن الأمر يستلزم موافقة هيئة الإعاقة للحضانة خلال الأوقات المذكورة أعلاه لتتم الرقابة عليهم، لفتح أبوابها خلال العطلة الصيفية أو الفترة المسائية.



كما يجب موافقة الجيران حسب القسائم المحددة من بلدية الكويت، وأن يرفق بالكتاب لائحة بأسماء العمالة التي ستتواجد مع شهادات اللياقة وإفادة بعدم وجود أي مخالفات أو شكاوى على الدار لدى قسم الشكاوى والتظلمات في إدارة رقابة الحضانات الخاصة.