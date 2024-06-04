يوسف الكندري: الكويت أول دولة في العالم تدخل مرض الـMS ضمن المناهج التعليمية لطلبة الصف الـ12

د.رائد الروغاني: الكويت الأكثر إصابة بالـ MS في الشرق الأوسط بمعدل 105 إصابات لكل 100 ألف نسمة



عبدالكريم العبدالله

احتفلت جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية باليوم العالمي للمرض تحت شعار "حياتنا نور" بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي.



وكشف د.العوضي عن تشكيل لجنة فنية لإعداد الدراسة اللازمة لبناء مركز تخصصي لمرضى التصلب العصبي المتعدد في منطقة الصباح الطبية التخصصية ليضم جميع التخصصات التي يحتاجها المريض ومن ضمنها قسم للأبحاث العلمية، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تدخر جهدا لمساعدة مرضى التصلب العصبي.



وبين الوزير ان الكويت من الدول المتقدمة في علاج مرض التصلب العصبي والتي توفر عيادات الأعصاب في جميع المستشفيات، وهي تواكب أحدث العلاجات بهذا المجال، مبينا على حرص الوزارة على توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم وصولا لأعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة لهم.



بدوره، أشاد رئيس مجلس ادارة الجمعية يوسف الكندري بالخدمات المتميزة التي توفرها وزارة الصحة لمرضى الـ MS وتوفير جميع العلاجات، معربا عن الأمل في الاسراع بإنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى التصلب العصبي المتعدد يضم جميع التخصصات وقسم للأبحاث العلمية، مشيرا إلى حرص وزير الصحة د.أحمد العوضي واهتمامه بهذا المشروع.



وأشار الكندري إلى أن الكويت تعتبر أول دولة في العالم تدخل مرض الـMS ضمن المناهج التعليمية لطلبة الصف الـ12 وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت لمرض التصلب العصبي المتعدد ، منوها بتوفير علاجات التصلب العصبي بالمجان للمرضى المقيمين بنسبة تصل إلى 90٪؜ وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وصندوق إعانة المرضى.



من جانبه، قال استشاري أمراض الجهاز العصبي والتصلب المتعدد MS د.رائد الروغاني ان مرض الـMS مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي ويعتبر من الأمراض الشائعة في الأعمار من 20 إلى 40 عاما عالميا، إلا أنه في الكويت ما بين 16 إلى 40 عاما، موضحا أن نسبة الاصابة بين المواطنين تصل إلى 85٪؜ من عدد المصابين البالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف مصاب منهم 2550 إصابة بين الكويتيين، منوها إلى أن المرض في تزايد حيث يتم تسجيل نحو 300 حالة سنويا، مؤكدا أن الكويت الأكثر إصابة بالـ MS في منطقة الشرق الأوسط بمعدل 105 اصابات لكل 100 ألف نسمة، لافتا إلى أن مرض التصلب العصبي مكتسب وغير وراثي.