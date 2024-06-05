أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعدما طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وصوت 247 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 155 آخرين ، وانضم 42 نائبا ديمقراطيا في التصويت لصالح التشريع.

وبموجب هذا القانون سيتم فرض عقوبات على المشاركين في المحاكمات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية للمواطنين الأميركيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة من الدول غير الأعضاء في المحكمة بما فيها إسرائيل، كما سيتم منع دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إلى أميركا وإلغاء أية تأشيرات ممنوحة لهم بزيارة الولايات المتحدة.