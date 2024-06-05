تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، متمنيا لسموه، حفظه الله، دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، أخاه الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية على هذه المبادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب اليمني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.