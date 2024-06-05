تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، متمنيا لسموه، حفظه الله، دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، حفظه الله، أخاه دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب اللبناني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.