تعرضت السفارة الأميركية في لبنان اليوم الأربعاء لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية وتمكنت قوة من الجيش اللبناني من إيقافه.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان عبر منصة «إكس» ان السفارة الأميركية في منطقة «عوكر» بمحافظة جبل لبنان تعرضت لإطلاق نار من شخص سوري وردت عناصر الجيش المنتشرة في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار ونقله إلى أحد المستشفيات.

من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية في لبنان عبر موقعها على منصة «إكس» انه تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة.

وأضافت انه «بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين»، مؤكدة أن التحقيقات جارية وأنها على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في لبنان.