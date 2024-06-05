تقدم رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح وبالنيابة عن جميع منتسبي الحركة الرياضية الكويتية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، حفظه الله، بمناسبة نيله ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بتعيينه وليا للعهد.

وأعرب الشيخ فهد الناصر في تصريح صحافي اليوم الأربعاء عن تمنياته بالتوفيق والسداد لسمو ولي العهد لتحقيق تطلعات الكويت وشعبها تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وأبناء الوطن المخلصين للقيادة الحكيمة والعمل على رفعة الكويت وتحقيق المزيد من الانجازات المحلية والدولية.

وأبدى تفاؤله بمستقبل الرياضة الكويتية في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة لتكون الحركة الرياضية حافلة بالانجازات الكبيرة التي تضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة في المجال الرياضي بشكل خاص وبمختلف المجالات بشكل عام، مؤكدا ثقته الكبيرة بتحقيق نقلة رياضية نوعية في قادم الأيام.

وأكد أن سمو ولي العهد يعتبر من الداعمين البارزين للحركة الرياضية ومنتسبيها ما يجعل التطلعات نحو مستقبل زاهر وزاخر بالإنجازات الرياضية لما يملكه سموه من سيرة عظيمة وخبرة كبيرة في مختلف المجالات.