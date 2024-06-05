كشفت جزيرة ياس أبوظبي عن حملتها الترويجية الصيفية التي تميزت بمشاركة متألقة أخرى لفرقة ميامي الكويتية الشهيرة التي تقدم أغنية جديدة بألحان وكلمات مستوحاة من أغنيتها الشهيرة "عاشوا". ويأتي التعاون الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية العام الماضي "الحمدلله وشفناكم"، التي دعت الجميع للاستمتاع بمشاعر الفرح والمرح في جزيرة ياس.



وتجسد أغنية "عاشوا" روعة الأغنية الشبابية الخليجية التي تحتفي ببهجة الحياة وتنوعها، حيث تمت إعادة توزيعها بكلمات جديدة تعكس الطاقة والحيوية التي تتميز بها جزيرة ياس، وتشجع الضيوف من مختلف الأعمار لعيش مشاعر السعادة والفرح مع المجموعة الواسعة من المرافق والمعالم الترفيهية العالمية التي تزخر بها الجزيرة. ويعكس لحن الأغنية المتفائل وكلماتها الاحتفالية روح جزيرة ياس النابضة بالحياة، ليقدم عملا فنيا مبتكرا يجمع بين الأصالة والحداثة وتتراقص فيه النغمات على إيقاعات الحنين لتعيد إلى الأذهان ذكريات الزمن الجميل، وتحيي التواصل مع محبيها من أجيال عديدة في مختلف أنحاء العالم العربي.



وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال ديستينيشنز: "بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "الحمدالله وشفناكم" في العام الماضي، نحن متحمسون للتعاون مرة أخرى مع فرقة ميامي لتقديم أغنية احتفالية جديدة ستلامس قلوب جمهورنا في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. نواصل في جزيرة ياس أبوظبي الالتزام بتعزيز مكانة الجزيرة كوجهة سياحية رائدة ترسي معايير عالمية للترفيه، وتقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الترفيهية والتجارب الاستثنائية التي تناسب الضيوف من جميع الأعمار. نسعى دائماً لتلبية توقعات الضيوف وتجاوزها مع كل إضافة وتجربة جديدة نقوم بها، ونتطلع مع اقتراب العطلة الصيفية لاستقبال الضيوف والعائلات للاستمتاع بكل ما تقدمه جزيرة ياس من ترفيه والمرح".



وتعتبر جزيرة ياس الوجهة الأمثل للضيوف من جميع الأعمار لتلبية شغفهم بالمرح والمغامرة من خلال المجموعة الواسعة من الألعاب والخيارات الترفيهية بداية من مشاعر الحماس والتشويق في كل من عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وصولاً إلى التجارب الغامرة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وعالم سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ويمكن للعائلات الاستفادة من عرض الدخول المجاني للأطفال لتمديد فترة إقامتهم وتحقيق أقصى فائدة ومتعة في المرافق والمدن الترفيهية المختلفة في جزيرة ياس.