لا يرتقي فيلم «Kingdom Of The Planet Of The Apes» إلى المستويات العالية لفيلمي المخرج مات ريفز «Dawn Of The Planet Of The Apes» و«War For The Planet Of The Apes»، حيث يقدم مخرجه ويس بول عملا جديرا بالثناء في الحفاظ على الأجواء والنهج العاطفي الذي أسسه ريفز، لكن هذا الجزء لا يمتاز بنفس الأسلوب المظلم والمأساوي الذي طغى على تلك السلسلة، ومع ذلك يبقى عملا رائعا جدا في حد ذاته.



تدور أحداث الفيلم الجديد بعد مئات السنين من أحداث «War For The Planet Of The Apes»، ويتبع قصة شمبانزي يدعى نوا (أوين تيغ) وهو ينطلق لإنقاذ عشيرته من الطاغية القرد الطموح بروكسيما (كيفن دوراند)، ويعطينا سعي «نوا» جنبا إلى جنب مع راكا (بيتر ماكون) والإنسانة التي يطلقون عليها اسم نوفا (فريا آلان) الكثير من الأسباب للتفاؤل بشأن فيلم بول القادم «Legend Of Zelda».



لا يمتاز «نوا» بشخصية عميقة مثل بطل الثلاثية السابق «سيزر»، وهو يخوض رحلة بطل واضحة ومباشرة هنا، ومع ذلك فهو لديه شخصية محببة ويسهل التعاطف معه، حيث يقدم «تيغ» أداء رائعا جدا في هذا الدور، ويجسد شكوك الشخصية وحرصه على فهم القصص المشؤومة التي سمعها عن البشر أو «الأصداء» كما تسميها عشيرته، وطبيعة الإنسانة الحقيقية التي تسافر معه الآن، كما تضفي فريا آلان الكثير من العمق على دور كان في البداية يتصرف بردود فعل إلى حد ما، وماكون رائع في شخصية «راكا» اللطيف، فهو يبذل قصارى جهده لمواصلة تعاليم «سيزر» بعد كل هذه القرون، حتى عندما يحرف «بروكسيما» الرسالة الثورية للقرد لتبرير أفعاله العنيفة.



يكشف كاتب السيناريو جوش فريدمان عن بعض المفاجآت الذكية في جعبته، حيث إن انطباعاتنا الأولى عن شخصيات «Kingdom Of The Planet Of The Apes» يمكن أن تكون خادعة، فكثيرا ما يتعرض إحساس «نوا» تجاه عالمه للاختبار بمعلومات جديدة ومتضاربة، تشكل معرفته المحدودة بكيفية عمل الأشياء قبل ولادته، وهو موضوع قوي في الحبكة، ويستفيد جوش بشكل كبير من تصميم إنتاج دانييل تي دورانس الشهير للأبنية العصرية التي تكسوها الطبيعة، كما أنه يقدم أسئلة لم تتم الإجابة عنها لكنها تنجح في إثارة الفضول وليس الإحباط.



هناك أيضا لمسة جيدة في الفيلم، من خلال كشف الأحداث عن مدى أهمية النسور لعشيرة «نوا»، فهم لا يطلق عليهم «عشيرة النسر» بلا سبب، حيث نشاهد كيف تظهر تلك الطيور في القصة، لكننا لا نحصل على كل التفاصيل، ولا نحتاج إلى ذلك، فكل شيء معروض بطريقة غامرة وحقيقية في رحلة سينمائية رائعة.