

منذ وقت طويل، كان المخرج زاك سنايدر يستحق الفرصة لخلق عالمه الخاص دون قيود العلامات التجارية أو القصص المأخوذة من الكتب المصورة والروايات، وقد حققت شركة «Netflix» هذا الحلم المنتظر لمحبيه بالإعلان عن ثنائية «Rebel Moon»، التي لاقت اهتماما كبيرا بين عشاق سنايدر الذين استقبلوا الجزء الأول الذي حمل اسم «A Child Of Fire» ديسمبر الماضي بشغف وحماس.



رغم أن الجزء الأول كان مجرد مقدمة لعالم يطمح ليكون بمنزلة تجربة مثيرة تشبه عظمة عوالم «Star Wars»، إلا أن الكثيرين وصفوه بأنه مجرد تجميع للاستلهامات من أعمال الخيال العلمي بدون شخصيات مميزة أو قصة تثير الدهشة والاهتمام، غير أن الجزء الثاني «The Scargiver» جاء أفضل ولم يعد نفس الأخطاء، وتخلص من بعض التحديات مثل تقديم القصة الأساسية وشرح عالم السلسلة.



يتناول «The Scargiver» قصص شخصياته بشكل أكثر عمقا، ويعطي زاك سنايدر الفرصة لإبراز جوانبهم المختلفة قبل المعركة النهائية، لكن للأسف يظل الفيلم يعاني من سطحية الشخصيات وتعقيداتها، على الرغم من محاولة المخرج التركيز على مشاهد الحركة التي يعتبرها النقطة الأساسية في أعماله.



تقدم مشاهد القتال والمعارك الضخمة في «The Scargiver» تجربة فنية مشوقة للمشاهدين، وقد تفوقت على الجزء الأول من حيث حجمها وتصميمها، وهذا ليس بالأمر المستغرب نظرا لخبرة سنايدر في تقديم مشاهد قتالية ضخمة من خلال أفلام سابقة مثل «300» و«Zack Snyders Justice League»، لذا ليست مفاجأة أن تكون مشاهد الحركة نقطة القوة البارزة في سلسلة Rebel Moon.



بشكل عام، يبدو أن «The Scargiver» قدم تجربة سينمائية ممتعة لمحبي الحركة والمعارك الضخمة، ولكنه لا يزال يعاني قصورا في تطوير الشخصيات وتقديم قصة ملهمة بنفس القوة، ويظل من المهم بالنسبة لزاك سنايدر أن يجد التوازن المثالي بين مشاهد الحركة الرائعة وتطوير الشخصيات اللازم لإعطاء عمق وجاذبية لأعماله السينمائية في المستقبل.