

أثار الإعلان التشويقي الجديد لفيلم «Wolves» حماس عشاق السينما حول العالم، لاسيما انه يجمع بين اثنين من أكبر نجوم هوليوود، وهما: براد پيت وجورج كلوني، فالإعلان الذي صدر مؤخرا أعطى لمحة عن الأكشن والتشويق الذي ينتظر المشاهدين، ما زاد التوقعات حول هذا العمل المرتقب.



وتدور أحداث فيلم «Wolves» حول شخصيتين رئيسيتين، يؤديهما بيت وكلوني، وهما لصان محترفان يتحدان للقيام بسرقة كبيرة، والقصة هنا ليست جديدة تماما في عالم السينما، حيث تم تناولها في العديد من الأفلام من قبل، لكن ما يجعل «Wolves» مميزا هو الانسجام الواضح بين بيت وكلوني، والإخراج المتميز الذي يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة.