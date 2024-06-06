

ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني «الأزرق» خامس مبارياته اليوم في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 في اميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 في السعودية، حيث يلتقي منتخب الهند على ملعب سولت ليك في مدينة كالكوتا الهندية، وبجاجة ماسة للفوز كي يقترب من المنافسة على التأهل للدور الحاسم من التصفيات، إذ يأتي منتخبنا في المركز الرابع بـ3 نقاط بعد فوز وحيد على أفغانستان خلف المتصدر المنتخب القطري بـ12 نقطة ثم الهند وافغانستان ولكل منهما 4 نقاط، ولا سبيل للأزرق سوى الفوز اليوم واسترداد نقاطه الثلاث من المضيف بعد خسارته السابقة منه في ستاد جابر الدولي.

وقد اختار مدرب منتخبنا الوطني البرتغالي باولو بينتو قائمة لمواجهتي اليوم وافغانستان الثلاثاء المقبل تضم 26 لاعبا غاب عنها اثنان من ركائز هجومه وهما بندر السلامة للإصابة وشبيب الخالدي للإيقاف، كما تلقى الأزرق قرارا مفاجئا من الاتحاد الآسيوي يفيد بإيقاف المهاجم الشاب سلمان العوضي لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الأزرق مع ماليزيا ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما التي أقيمت في قطر.



وقد خاض منتخبنا الوطني معسكرا في تايلند قبل وصوله الى الهند اطمأن من خلاله المدرب البرتغالي بينتو على جاهزية لاعبيه في مهمة شبه أخيرة للبقاء في دائرة التأهل.



ومن المتوقع ان يخوض المدرب بينتو اللقاء بعناصر ذات خبرة في خطوطه الثلاثة مثل فهد الهاجري وخالد ابراهيم وسامي الصانع في الدفاع وسلطان العنزي وأحمد الظفيري وفيصل زايد في الوسط ويوسف ناصر ومحمد دحام وعلي خلف وعيد الرشيدي في المقدمة.



وعلى المدرب ان يختار التشكيلة الأساسية ويدرك خطورة المنتخب المضيف وخصوصا في الأطراف، كما يجب على اللاعبين القتالية واظهار روح التحدي لتسجيل نتيجة إيجابية.

أما المنتخب الهندي بقيادة مدربه الكرواتي ايغور ستيماتش فقد استعد لمواجهة اليوم متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، ويتميز بقدرته على الارتداد السريع نحو مرمى خصمه، ويبحث اليوم عن الفوز للتنافس على التأهل للدور الحاسم من التصفيات.