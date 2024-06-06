

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يتطلع المنتخب القطري إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، عندما يواجه نظيره الأفغاني في 7:00 مساء اليوم على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بمدينة الأحساء السعودية.



وخاض «العاني» مرانه الأخير على ملعب المباراة، بعد أن وصلت بعثة الفريق إلى مدينة الأحساء عصر أمس برا، استعدادا للمواجهة، قبل العودة إلى الدوحة غدا، لبدء التحضيرات للجولة السادسة والأخيرة أمام المنتخب الهندي في 11 الجاري على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وضمن «العنابي» تأهله إلى المرحلة الثالثة والحاسمة من تصفيات المونديال، كما حجز أيضا مقعده في النهائيات القارية، متصدرا المجموعة الأولى التي تضم ايضا الكويت والهند برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات.



ويأمل المنتخب القطري تجديد الفوز في المباراتين الأخيرتين على أفغانستان والهند، من أجل إنهاء التصفيات المشتركة بالعلامة الكاملة، قبل الدخول في المرحلة الثالثة الحاسمة من تصفيات المونديال، اعتبارا من 5 سبتمبر المقبل، علما أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز حرص على الاستعانة بعدد من الوجوه الشابة لتعويض غياب اللاعبين الأساسيين بعد قرار لوبيز بإراحتهم، بعد ضمان التأهل.



بدوره، يأمل المنتخب الأفغاني الخروج بنتيجة إيجابية تبقي على حظوظه في التأهل إلى المرحلة الحاسمة رفقة المنتخب القطري، حيث يحتل حاليا المركز الثالث في المجموعة، برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن المنتخب الهندي الثاني الذي يستقبل اليوم «الأزرق» صاحب الثلاث نقاط.