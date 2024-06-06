

مبارك الخالدي



أعلن اتحاد كرة القدم عن المواعيد الخاصة بانطلاق منافسات الموسم الجديد وتدريبات الأندية وفترات تسجيل اللاعبين المحليين والمحترفين للموسم المقبل 2024-2025، حيث من المقرر أن تنطلق مسابقات الموسم المقبل في 9 أغسطس المقبل، ويختتم الموسم في 31 مايو 2025، كما حدد انطلاق استعدادات وتدريبات الأندية في الاول من يوليو المقبل.



وتقرر فتح فترة التسجيل الاولى للاعبين وتشمل إعادة قيد اللاعبين المسجلين وتسجيل اللاعبين المحترفين وتبدأ من 3 يوليو المقبل حتى 20 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق الفترة الثانية في الثاني من يناير 2025 حتى 31 منه.



وأوضح بيان اتحاد الكرة أن قائمة اللاعبين للموسم المقبل تتكون من 25 لاعبا و5 لاعبين محترفين أجانب و2 من غير الكويتيين (من مواليد الكويت) وعدد مفتوح من اللاعبين غير محددي الجنسية، على الا يتجاوز عدد المعارين أربعة.



كما أشار بيان الاتحاد إلى أن الموسم بعد المقبل 2025-2026 سيشهد تغييرا على قائمة اللاعبين، حيث تتكون من 25 لاعبا منهم 8 لاعبين محترفين من الأجانب ومواليد الكويت وعدد مفتوح من اللاعبين غير محددي الجنسية، وسيسمح بمشاركة 7 لاعبين من المحترفين فقط داخل الملعب، على ألا يتجاوز عدد المعارين أربعة لاعبين.