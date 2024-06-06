

قال مدرب منتخبنا الوطني البرتغالي روي بينتو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «خضنا 3 مباريات ضد منتخب الهند خلال عام واحد، حيث تعادلنا مرتين وخسرنا مرة واحدة، ولو عدنا إلى تلك المباريات فسنجدها متوازنة من الناحية الفنية».



وأضاف: «نأمل أن نقدم مباراة جيدة، فالمنتخبان يبحثان عن بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات».



واختتم قائلا: «كرة القدم بالكويت في تطور وتقدم، ونحن واثقون من عملنا وتحضيراتنا وواثقون بلاعبينا في تقديم نتيجة مرضية».



من جانبه، قال اللاعب بندر بورسلي: «سعيد بتواجدي هنا في الهند، والجميع على استعداد لتقديم مستوى مقنع يساعد على تحقيق نتيجة إيجابية، والمباراة كما هو متوقع ستكون قوية من الطرفين».