النصار: نتمنى أن تكون التغييرات في المسابقات مدروسة

العدواني: السماح بمشاركة 3 محترفين على الأقل

صابر: البطولة ستبرز لاعبين لم يأخذوا فرصتهم

الأنصاري: مشكلة ندرة الملاعب عائق أمام البطولة



أجرى التحقيق: مبارك الخالدي



استحدث اتحاد كرة القدم بطولة جديدة ستنطلق الموسم المقبل 2024-2025 بمسمى «دوري بلو»، وهي بطولة مخصصة للاعبين المحليين، وبحسب ايضاحات مسؤولي اتحاد الكرة فالبطولة ستحل مكان بطولة تحت 21 سنة، بهدف إتاحة الفرصة للاعبين غير الأساسيين مع الفريق الاول للمشاركة وخوض المنافسة، وستسهم البطولة في الحفاظ على لياقة اللاعبين ورفعها وكذلك اتاحة الفرصة للعائدين من الاصابات.



وستقام البطولة من دور واحد بمشاركة الفرق الـ 15، ثم تقسم الفرق إلى قسمين ذهبي ويضم اصحاب المراكز من الاول حتى السابع، وفضي ويضم اصحاب المراكز من الثامن حتى الـ 15.



«الأنباء» توجهت لعدد من المسؤولين في الاندية لاستطلاع آرائهم حول الجدوى الفنية من المسابقة، وهل ستسهم في رفع مستوى اللاعب المحلي، وما هو مصير لاعبي تحت 21 سنة في الأندية؟ وإلى التفاصيل:



في البداية، قال رئيس جهاز الكرة بنادي كاظمة د.فايز النصار انني أؤيد أي مشروع لتطوير كرة القدم في الكويت بما يخدم المنتخبات الوطنية، لكننا نتمنى ان تكون التغييرات في المسابقات مدروسة ولأهداف محددة كي نصل إلى نقطة ايجابية.



وأضاف ان البطولة تبقى فكرة لا نستطيع تقييمها الا بعد التجربة، وهي من حيث المبدأ فكرة جيدة لكنها جاءت متأخرة خصوصا بعد انتهاء مشاركات منتخبنا الاولمبي وهي الشريحة المستهدفة من اللاعبين، اذ كانت ستكون افضل لو تم استحداثها ابان مشاركات الاولمبي مع تقديم الحوافز التشجيعية، وربما كانت النتائج افضل.



وأوضح النصار ان اتحاد الكرة سيواجه مشكلة في الملاعب، متمنيا ان يحدد الاتحاد اهدافه ويقوم بشرحها بوضوح وقبل وقت كاف وفق استراتيجية ثابتة بهدف الوصول لكأس العالم 2030.



من جانبه، قال المدرب الوطني ظاهر العدواني انها فكرة جيدة بشكل عام ومفيدة للاعب المحلي بتوفير اكبر قدر من المباريات، كما انها فرصة للاستفادة الفنية للمحليين، ولكن ما هو مصير اللاعب المحترف في هذه البطولة؟ خصوصا ان هناك توقفات دولية ونحن مرتبطون بعقود مع اللاعبين المحترفين الذين لا يغادرون للالتحاق بمنتخباتهم وفي نفس الوقت يجلس في النادي دون مشاركة محلية، فليس من المقبول ألا يستفاد منهم بمشاركتهم مع الفرق، مشيرا إلى امكانية اضافة بند في لائحة البطولة للسماح بمشاركة 3 محترفين على الاقل لتحقيق الفائدة المرجوة.



بدوره، اشاد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب حيدر صابر بإطلاق بطولة دوري بلو وقال انها فكرة رائعة وجيدة وستحقق ثمارها مستقبلا، موضحا ان النقطة الايجابية في دوري بلو هي خدمة اللاعب المحلي ومنحه الفرصة للعب المباريات.



وأضاف صابر: انني أتوقع ان يبرز لنا عدد من اللاعبين بعد اخذ فرصتهم الكاملة في اللعب والمشاركة بما يفيد المنتخبات الوطنية، وقد تواجهنا صعوبات في البداية مثل ضغط المباريات والذي لم يتم ايضاحه حتى الآن، ولكن في النهاية سيحقق اللاعب الفائدة المرجوة خصوصا بعد قرار اعتماد القائمة من 25 لاعبا والتي ستؤدي إلى انتقال الكثير من اللاعبين المميزين ممن لم تتح لهم الفرصة للعب مع انديتهم للمشاركة اكثر في اندية اخرى.



وقال المنسق الاعلامي بنادي القادسية عبدالله الانصاري ان القادسية مع المنتخبات الوطنية وتطويرها بكل الاساليب العلمية والمناهج الخططية الثابتة، وفكرة بطولة دوري بلو جيدة وتخدم اللاعب المحلي من حيث زيادة دقائق اللعب ولكن اعتقد ان المشكلة في التطبيق او آلية تنفيذها، فهناك مشكلة ربما تواجه البطولة وهي ندرة الملاعب وهي مشكلة قائمة ومستمرة، وكذلك اللائحة الخاصة بالبطولة، اذ لابد من معرفة مواعيد المباريات وتوقيتها وهل هي متداخلة مع دوري زين، وكذلك مصير الانذارات والبطاقات الملونة خلال بطولة دوري زين الرئيسية، وهل ستكون بطولة بلو فرصة لتبييض هذه البطاقات، لذلك اعتقد أنه من الواجب ايضاح هذه الامور قبل انطلاق المنافسات الفعلية لتفادي المشاكل.