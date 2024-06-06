أكد اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه يتم التواصل مع عدد من الشركات والمستثمرين لعرض تسميه محطات المونوريل على أسماء مشاريعهم القريبة منها، مقابل قيمة مالية وفقا لعقود مع هيئة الأنفاق.



وأضاف رئيس هيئة الأنفاق ـ بحسب اليوم السابع ـ أمس أن القيمة المالية يتم دفعها بالدولار مقابل إطلاق اسم المستثمر أو اسم الكمبوند على محطات المترو أو المونوريل الجديدة، قائلا: عرضنا على مولات وأماكن حيوية قريبة من المونوريل لإطلاق أسمائهم عليها.



ويتم تنفيذ خطين للمونوريل الأول يبدأ من محطة مترو الستاد بمدينة نصر، ويصل للعاصمة الإدارية الجديدة ويتقاطع مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة الفنون والثقافة، والخط الثاني يربط مع الخط الثالث للمترو في محطة مترو وادي النيل.



ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميا، ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.



والمونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).