ناهد إمام



تابع د. عاصم الجزار، وزير الإسكان، سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة قنا الجديدة.



وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ أكثر من 700 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بخلاف 5972 وحدة سكنية تم تنفيذها بالمدينة، وجار تنفيذ شبكات (مياه ـ ري ـ صرف ـ طرق فرمة) للمنطقة الصناعية والحرفية، كما تم البدء في تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة 600 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وتشمل (قطع أراض بالإسكان المتوسط ـ 28 عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين).



وأشار م. أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه جار تنفيذ أعمال الطرق للحيين السكنيين (3 ـ 4)، والمنطقة السياحية والترفيهية، وتركيب لافتات إرشادية للمحاور الرئيسية والميادين وشوارع الحيين السكنيين (1 ـ 2)، وشبكة كهرباء مركز خدمات المدينة، وطرح تنفيذ شبكات الكهرباء لعدد من المناطق، وجار تنفيذ الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي، بطاقة 15500 م3/يوم، وتصميم وتنفيذ المعالجة الثلاثية.



وأضاف: تم تنفيذ 6 أسواق تجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، وجار تنفيذ 3 أسواق أخرى، وتم تشغيل 6 مدارس، و4 مدارس خاصة، وجار تنفيذ مدرستين، وتم تشغيل 6 حضانات، وجار تنفيذ حضانتين، وتم تشغيل وحدتين صحيتين، ومكتب بريد، ومحطة خدمة وتموين سيارات، إضافة إلى تشغيل وتخصيص أراض لتنفيذ مشروعات خدمية متنوعة.