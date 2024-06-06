هالة عمران



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد سرعة العمل على الإفراج عن البضائع من السلع الغذائية قبل انتهاء مدة صلاحيتها.



وأضاف الحمصاني ـ خلال مداخلة تلفزيونية ـ أن حجم الإفراج الجمركي من أبريل الماضي حتى الآن بلغ 14 مليار دولار، مشددا على أن الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يسهم في مساعدة المصانع.



وأوضح أن د. مصطفى مدبولي أكد ضرورة تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق وتوفير مدخلات الإنتاج، موضحا أن الأولوية في الإفراج الجمركي للسلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمنتجات الأساسية.



وقال الحمصاني إن رئيس الوزراء أكد دعم برنامج الصادرات ومراجعة كل الإجراءات الخاصة بالبرنامج، إضافة إلى أنه طلب من رجال الصناعة رؤية متكاملة لأبرز المستهدفات ووعد بتنفيذها.



وأوضح الحمصاني أن رئيس الحكومة وجه وزارتي الكهرباء والبترول بتوفير الموارد للانتهاء من تخفيف الأحمال بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال خلال العام الحالي.