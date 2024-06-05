تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق وللكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه صاحب السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب الأردني الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.