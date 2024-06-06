

القاهرة ـ ناهد إمام



في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتواصل، وتعزير ربط المصريين بالوطن الأم وتذليل ما يواجهونه من تحديات، ومشاركتهم في جهود واهتمامات الدولة، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الـ «فيديو كونفرانس» مع عدد من المستثمرين المصريين في الصين، بحضور السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، وذلك للاستماع ومناقشة مقترحاتهم وأفكارهم وكذا التعرف على ما يواجهونه من تحديات.

وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالمستثمرين المصريين، لافتة إلى اتفاقيات التعاون بين مصر والصين التي عقدت مؤخرا خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بكين للمشاركة في المنتدى العربي الصيني، ومن بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، والتعاون الوثيق في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات وعدد من مجالات التعاون الأخرى، مشددة على حرصها الشديد على التعاون مع جميع المؤسسات والجهات التي تستهدف دعم وتحقيق رؤية الدولة المصرية، وتلبية احتياجات جموع المصريين في الخارج، كون المواطن المصري اولوية في اهتمامات القيادة السياسية باعتباره عنصرا مهما من عناصر الأمن القومي وسفيرا دائما لبلاده، مؤكدة الحاجة إلى الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم الثرية تعظيما لدورهم المستقبلي في بناء الوطن.



كما أكدت السفيرة سها جندي أن المصريين بالخارج، ركيزة أصيلة من ركائز الأمن القومي المصري، وهناك حرص من الوزارة على تعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن، والاستفادة من خبرات آلاف العلماء والخبراء منهم بالخارج، بالعمل على تطوير قواعد البيانات لدى الوزارة، والتي يتم العمل على تحديثها أولا بأول، ويتم تطعيمها بكل عناصر القوى الناعمة من أبناء مصر للاستفادة بخبراتهم العلمية وإبراز تميزهم وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة للدولة وتحقيق التقدم والحياة الكريمة المنشودة للجميع، كذلك الترويج للاستثمار في الدولة المصرية بعد التطور والتقدم الهائل الذي شهدته في البنية التحتية في السنوات الماضية لجذب الاستثمارات المتنوعة.