أسامة دياب



أكد السفير الإيطالي لدى البلاد لورنزو موريني قوة ومتانة العلاقات الإيطالية ـ الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والممتازة، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون.



ولفت موريني، في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الموسيقي الذي اقامته السفارة مساء أمس الاول على مسرح الجامعة الأميركية بحضور شعبي وديبلوماسي، إلى أهمية تعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب، حيث تعتبر جسرا مهما من جسور التواصل والتقريب بينهم، فضلا عن كونها وسيلة لتعريف الشعوب بثقافة إيطاليا وتاريخها.



وأشار موريني إلى اهتمام الشباب الكويتي بالموسيقى الإيطالية، لأنها وسيلة تواصل بين الطلبة الكويتيين والإيطاليين، لذلك اخترنا الجامعة الأمريكية كمكان رائع، حيث بإمكان طلبتها تعلم لغة إيطاليا وثقافتها.



ووصف اهتمام الكويتيين بالثقافة الإيطالية بالقوي للغاية، لافتا إلى أن المتأهلين في التقاليد والثقافة والتاريخ الإيطالي، يجد ان الموسيقى والفن بشكل عام، مرتبطان ارتباطا وثيقا بنمط الحياة الإيطالية، ومن المهم أن نشارك أصدقاءنا الكويتيين هذه التقاليد.



وأشار إلى أنه منذ وصوله إلى الكويت التقى بحوالي 20 ـ 23 شخصا درسوا في إيطاليا، معربا عن رغبته في جذب المزيد من الطلاب الكويتيين للدراسة في الجامعات الإيطالية وايضا تدريس وتعلم اللغة الإيطالية في الكويت.



وأضاف ان الكثيرين يعتبرون اللغة عائقا أمام دراستهم في إيطاليا، وهذا اعتقاد غير صحيح، حيث ان هناك جامعات تدرس باللغة الإنجليزية، موضحا ان هناك عدد من الكويتيين يتقنون اللغة الإيطالية، لافتا إلى انه سيعمل على تنظيم دورات لتعلم اللغة الإيطالية على يد معلمين إيطاليين متخصصين للراغبين، الا أنه بانتظار إيجاد المكان المناسب لعقد هذه الدورات، بعد احصاء عدد الراغبين في تعلم اللغة.



وعن مشاركة الشركات الإيطالية الكبرى في مشاريع التنمية الكويتية، قال ان الشركات الإيطالية نشيطة جدا في الكويت منها شركة بيساروتي التي بنت مستشفى الولادة الحديث والذي سيتم تسليمه للسلطات الكويتية قريبا، كما ان بعض الشركات الإيطالية تعمل بالكويت منذ سنوات كثيرة ولديهم التكنولوجيا المتطورة والخبرة الكافية بالسوق الكويتية مما يمكنهم بالمشاركة بالمشاريع الكبرى المقبلة.



وبالعودة للمناسبة، قال السفير الإيطالي ان الحفل الموسيقي يأتي في إطار الاحتفال بالعيد الوطني الإيطالي، موضحا أن الحضور استمتعوا ببعض من أعظم ألحان الأوبرا لجايتانو دونيزيتي، جوزيبي فيردي، جياكومو بوتشيني وبيترو ماسكاني، اداها بيلكانتو إيتاليانو من أكاديمية تياترو ألا سكالا، فرانشيسكا مانزو (سوبرانو)، أندريا تانزيلو (تينور) وجاكوبو سالفاتوري (عازف البيانو).