

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، وليا للعهد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التقدم والرفعة والنمو في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك الصديقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولمملكة الدنمارك وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.