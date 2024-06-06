عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعلنت عن مسابقة استشارية تهدف إلى إعداد دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي لمشروعي تيماء والصليبية، وهما من أبرز المشاريع السكنية في الكويت، وذلك في خطوة طموحة تبرز التزامها بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.



وقالت مصادر إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الاستدامة وضمان أن تكون مشروعاتها نموذجا يحتذى في التطوير الحضري الصديق للبيئة، لافتة إلى أن من أهم شروط المسابقة أن يكون المكتب الاستشاري البيئي مصنفا ضمن الفئة «أ» لدى الهيئة العامة للبيئة، بالإضافة إلى تمتعه بخبرة واسعة في التعامل مع مشروعات مماثلة مع جهات حكومية.



وأضافت «آخر موعد لتقديم العروض سيكون 11 يوليو المقبل، وتمثل المسابقة فرصة لاستقطاب أفضل الخبرات البيئية المحلية»، لافتة إلى أن «السكنية» تؤمن بأن هذه المسابقة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي دعوة مفتوحة للمكاتب الاستشارية البيئية المؤهلة للمشاركة في تحقيق رؤية بيئية مستدامة تضمن جودة الحياة لسكان الكويت وتحافظ على موارد البلاد الطبيعية للأجيال القادمة.



وذكرت أن التعاون بين القطاع الحكومي والخبرات المحلية هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار البيئي والاجتماعي في البلاد، وتترقب المؤسسة استقبال عروض المكاتب الاستشارية، متطلعة إلى شراكة مثمرة تضع مشروعي تيماء والصليبية في مصاف المشاريع السكنية الأكثر استدامة وتأثيرا إيجابيا على البيئة والمجتمع.



وفي خطوة نحو تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤخرا عن تنسيقها مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة لتوفير خدمات شاملة في مشروع منطقتي «الصليبية» و«تيماء» المستقبلي.



وعقدت المؤسسة اجتماعات مكثفة مع العديد من الجهات المعنية لتحديد الخدمات الضرورية مثل المراكز الصحية، الإسعاف، مراكز الشرطة، المساجد، والمدارس، بهدف دمجها ضمن خطط المشروع المستقبلية.



وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخرا عن تخصيص قسائم في منطقتي «تيماء» و«الصليبية» لأصحاب الطلبات الإسكانية حتى عام 2002 وما قبل، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام المؤسسة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعزز من رؤية الكويت المستقبلية لتحقيق رفاهية مجتمعية متكاملة.