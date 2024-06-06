بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة أحالت مجلس إدارة جمعية تعاونية سابقا في محافظة الجهراء إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بسبب تجاوزات، لافتة إلى أن الإحالة أتت نتيجة لما أوصت به لجنة التحقيق والتدقيق على أعمال وحسابات الجمعية. وبينت المصادر أن هذا القرار يعد هذا أول قرارات الوزيرة د.الحويلة بخصوص محاسبة الجمعيات المخالفة التي كانت قد رفعت اللجان المختصة تقارير بها في وقت سابق، مضيفة «الإحالة جاءت بسبب وجود تجاوزات جسيمة مالية وإدارية». وأشارت المصادر، إلى أن الوزيرة أكدت للقائمين على اللجان كافة أنها لن تتوانى باتخاذ أي قرار بمحاسبة أي جهة مخالفة أو تحاول العبث بأموال المساهمين.