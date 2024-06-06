استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في مكتبه في ديوان عام المحافظة صباح أمس الأول الثلاثاء سمو الأمير سلطان بن سعد، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى البلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وقال المحافظ خلال اللقاء «إن ما يربط الكويت من علاقات متأصلة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة يعود إلى الحكمة التي تنتهجها قيادتا البلدين والتي تزداد يوما بعد يوم، آملا من الله القدير أن يحفظ بلدينا وشعبيهما إلى ما فيه أمان البلاد وخيرها». من جانبه، أشاد السفير الأمير سلطان بن سعد بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط الكويت والمملكة العربية السعودية، داعيا الله العلي القدير أن ينعم على بلدينا بالأمن والأمان وأن يحفظهما ويرعاهما تحت راية قيادتي البلدين.