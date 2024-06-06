في إطار التعاون والشراكة المجتمعية البناءة بين البنك التجاري الكويتي ومحافظات الكويت، والدعم الذي يقدمه البنك لتوطيد أواصر التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي بمكتبه صباح أمس في ديوان عام المحافظة رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج ونائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع.



وجاء هذا اللقاء لبحث ومناقشة الترتيبات التي يقوم بها «التجاري» لتوفير الدعم والرعاية للعديد من الأنشطة الاجتماعية والصحية والرياضية التي تنظمها برعاية محافظة الفروانية لخدمة قاطني محافظة الفروانية.



وأكد محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الدور المجتمعي الفاعل للقطاع المصرفي الكويتي على امتداد البلاد عموما، مشيدا في هذا الصدد بما يقوم به البنك التجاري الكويتي من جهود وما ينظمه من برامج مجتمعية وبيئية متميزة ترسخ مفهوم التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية.



من جانبه، لفت الشيخ أحمد الدعيج خلال اللقاء إلى أن الشراكة بين البنك التجاري والعديد من الجهات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تأتي لتأصيل أوجه المسؤولية المجتمعية للبنك، مؤكدا استمرار البنك في دعم كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة والنفع على مختلف شرائح المجتمع، ومؤكدا كذلك دور القائمين على إعداد وتنظيم البرامج الاجتماعية التي تغطي الفعاليات المختلفة لمحافظة الفروانية.



وأعرب الدعيج عن سعادته باللقاء المثمر الذي تناول جوانب دعم العمل المشترك في مجالات المسؤولية الاجتماعية وعددا من الأنشطة والفعاليات التي ستنظمها المحافظة خلال العام الحالي، والتي سيقوم البنك والمحافظة برعايتها بما يعود بالنفع والفائدة على جميع فئات المجتمع ويحقق التنمية المستدامة لوطننا الحبيب.



من جانب آخر، استقبل المحافظ بمكتبه صباح أمس الثلاثاء في ديوان عام المحافظة كلا من رئيس فريق التواصل الاجتماعي التطوعي ورئيس المشروع الوطني «كن نافعا» المستشار سعد العدواني وفراج العجمي من فريق التواصل الاجتماعي وأعضاء ورؤساء الجمعيات التعاونية بمناطق محافظة الفروانية، وذلك لتقديم المشروع الوطني «كن نافعا» الذي يعزز روح الولاء والانتماء الوطني لبناء عمل تطوعي ناجح ومثمر للوطن والمواطنين من خلال تنظيم البرامج الاجتماعية والأنشطة التي تغطي الفعاليات المختلفة لمحافظة الفروانية.