تنفيذا للنطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، استقبل محافظ حولي علي الأصفر الأخوات والإخوة المواطنين الكرام بديوان عام المحافظة صباح أمس، حيث استمع إلى المقترحات والآراء والشكاوى من أخواته وإخوانه المواطنين، كما استمع إلى أوجه القصور في كل مناطق المحافظة.



وتوجه المحافظ بالشكر إلى الحضور على مبادرتهم في إبداء آرائهم وتقديم المقترحات والشكاوى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات التي تصب في مصلحة أهالي محافظة حولي.