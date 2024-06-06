احتفلت شركة لولو هايبرماركت، المتجر الرائد في المنطقة، باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو، وذلك في إطار حرصها المميز على المسؤولية البيئية.



وإدراكا منها لأهمية هذا اليوم كمنصة عالمية لرفع الوعي وتشجيع الممارسات البيئية الإيجابية في المجتمع، نظمت شركة لولو هايبرماركت مجموعة متنوعة من الأنشطة «الخضراء» الجذابة في جميع فروعها بالكويت.



كامتداد لمبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) الخاصة بها، ركزت أنشطة الهايبرماركت في يوم البيئة العالمي على تعزيز الوعي البيئي بين العملاء. وتم عقد جلسات تعريفية لرفع مستوى الوعي بين الجمهور حول الآثار الضارة لتلوث البلاستيك والحاجة إلى تقليل استخدام البلاستيك. كما قدمت الجلسات إستراتيجيات بسيطة وفعالة للحد من استخدام البلاستيك في الحياة اليومية.



بالإضافة إلى الخروجات المخصصة الصديقة للبيئة، أكدت لولو هايبرماركت على رسالة الاستدامة البيئية بشكل أكبر من خلال عرض مجموعة من المنتجات الصديقة للبيئة في جميع منافذها. يهدف هذا العرض الواسع إلى تسليط الضوء على البدائل المتاحة للمنتجات التقليدية القائمة على البلاستيك. وشمل العرض أكوابا وأطباقا من الخيزران وحتى أطباقا خالية من البلاستيك.



كما تم إعداد أكشاك خاصة في جميع المنافذ، تعمل بشكل خاص على الترويج لاستخدام الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام. وتم عرض حقائب الخيش والورق بشكل بارز، مما يشجع العملاء على اتباع ممارسات تسوق أكثر استدامة.



من خلال مبادرتها في يوم البيئة العالمي، سعت لولو هايبرماركت إلى تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة. إن تفانيهم في المسؤولية البيئية هو خطوة إيجابية إلى الأمام لكوكبنا.