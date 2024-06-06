في إطار التعاون المستمر بين المؤسسات التنموية، شارك الصندوق الكويتي للتنمية في ورشة العمل الثانية الخاصة بالتمويل المناخي لمجموعة التنسيق العربية، في مقر الصندوق السعودي للتنمية الكائن في المملكة العربية السعودية في الرياض، وذلك بحضور المؤسسات والصناديق أعضاء مجموعة التنسيق العربية.



وقد حضر الورشة ممثلا عن الصندوق الكويتي للتنمية أحمد علي الصباح - مستشار مساعد اقتصادي، ومنار محمد منصور - مهندس اختصاصي أول، اذ تناقش الورشة تطوير منهجية العمل بين الجهات المشاركة وتوحيد الجهود الفاعلة الدولية للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



من جهته، فقد أولى الصندوق الكويتي اهتماما بالقطاع البيئي من خلال إسهاماته التنموية، اذ يشجع الصندوق على تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة ذات الأثر المحدود على البيئة مثل: محطات توليد الكهرباء الحرارية الجديدة وتطوير ورفع كفاءة المحطات القائمة التي تسهم بشكل كبير في تقليل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون.



يذكر أن مجموعة التنسيق العربية هي تحالف إستراتيجي يهدف إلى تعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات والعمل المشترك بين أعضاء المجموعة لتحسين التوزيع الفاعل للموارد وتقديم المساعدات، كما تسعى هذه المجموعة الى العمل على إيجاد حلول منسقة وفاعلة للتمويل التنموي.