شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت ارتفاعا تدريجيا ملحوظا في مستوى السيولة المتدفقة يوميا منذ بداية يونيو الجاري، حيث بدأت سوق الأسهم الكويتية تعاملات الأسبوع الجاري بسيولة بلغت 43.8 مليون دينار، وارتفعت في جلسة الاثنين إلى 50.8 مليون دينار، وفي جلسة الثلاثاء إلى 50.2 مليون دينار، لتصل في جلسة أمس الأربعاء إلى 57.7 مليون دينار، وهذا الارتفاع يشير إلى عودة النشاط الصعودي للبورصة خلال تعاملات الشهر الجاري.



وارتفعت السيولة أمس بنسبة 15%، وتركزت حول الأسهم القيادية، خاصة الأسهم البنكية مثل سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي بلغت تداولاته 9.7 ملايين دينار بنسبة 16.8%، يليه سهم بنك الكويت الوطني بقيمة 6.5 ملايين دينار بنسبة 11.3% من الإجمالي، ثم سهم بنك الخليج بقيمة 5.7 ملايين دينار، ما يعادل حوالي 10% من سيولة أمس.



واستحوذت أسهم السوق الأول على 41.7 مليون دينار، ما يشكل 72.5% من قيمة التداولات أمس، بينما بلغت قيمة تداولات السوق الرئيسي 15.7 مليون دينار بنسبة 27.5% من الإجمالي، وحققت القيمة السوقية زيادة طفيفة بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.14%، حيث أضافت 58 مليون دينار، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 41.472 مليار دينار، مرتفعة من 41.414 مليار دينار في جلسة أول أمس. وقاد تداولات السوق أمس لارتفاع مؤشر السوق الأول وكذلك المؤشر العام، ثمانية قطاعات اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر، يتصدرها قطاع الطاقة بارتفاع 2.2%، في حين ارتفع المؤشر الوزني للبنوك بنسبة 0.09%، كما ارتفعت القيمة السعرية لأسهم 57 شركة مقابل تراجع القيمة السعرية لأسهم 61 شركة، واستقرت قيمة 12 شركة، ولم يتم التداول على أسهم 15 شركة.