قامت شركة solutions by stc، الذراع المتخصصة لشركة الاتصالات الكويتية stc في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات للشركات، برعاية المؤتمر الأول للأمن السيبراني Cyber First الكويت باعتبارهـا «الشريك الرقمي» للمؤتمــر. ويمثل الحدث، الذي نظمته شركة (EFG) بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT)، خطوة مهمة نحو المساهمة في تمكين مستقبل الكويت الرقمي بما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035.



ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار دعم الشركة المستمر للمجتمع الكويتي، والاستفادة من خبراتها وتجربتها لتمكين المنصات التي تجمع الأفراد ذوي التفكير الابتكاري في العالم الرقمي المتطور.



وحدد المؤتمر، الذي عقد في فندق راديسون بلو، الرحلة التحويلية نحو مستقبل آمن ومستدام رقميا للكويت. وقد سلط التحول الرقمي المتزايد التي شهدته مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني لحماية البيانات الهامة.



وفي استجابة للتهديدات السيبرانية المتزايدة، أنشأت الحكومة الكويتية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، مع إعطاء الأولوية لتعزيز مشهد الأمن السيبراني في البلاد وحمايته. وتساهم هذه الاستراتيجية، إلى جانب التدابير الاستباقية التي يتخذها القطاع الخاص، في دفع سوق الأمن السيبراني في الكويت نحو نمو ملحوظ.



هذا، وقد جمع المؤتمر في نسخته الكويتية خبراء في مجال الأمن السيبراني، بمن في ذلك متخصصون في أمن المعلومات والمخاطر والطب الشرعي والقانون السيبراني. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمحاربة جهود الهجمات السيبرانية وتعزيز مرونة الأمن السيبراني في الكويت.



وحضر المؤتمر ممثلون عن شركة stc، في مقدمتهم م. فهد العلي الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والرئيس التنفيذي لشركة البوابة الإلكترونية القابضة بالتكليف، وم. عيسى السويط مدير عام الأمن السيبراني في stc، وعلى الياسين مدير عام ـ حلول الأعمال والمبيعات في solutions by stc، ومديرو فرق مبيعات الأعمال والمنتجات بالاضافة إلى فريق عمل العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في الشركة.



وخلال المؤتمر، عرضت solutions by stc حلولها الشاملة للأمن السيبراني، مع فريق من المتخصصين الذين أجابوا عن جميع استفسارات المشاركين الذين زاروا جناح الشركة.



كما شاركت solutions by stc في حلقة نقاشية بعنوان «الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتصدي للهجمات السيبرانية ومشهد التهديدات المتطور»، حيث سلط السويط الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي ودوره في التخفيف من التهديدات السيبرانية التي تواجهها الكويت.